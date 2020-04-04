Архангельск, , 00:12 — REGNUM Темой первого заседания врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского было посвящено борьбе с коронавирусом. О этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

«Провёл заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Не допустить массовое распространение вируса — это сегодня главная задача. За последние сутки в Архангельской области официально подтверждено два новых случая COVID-2019. Всего заболевших коронавирусом восемь. Как всегда, всех прошу доверять только официальной информации. Она публикуется ежедневно. Пообщался с коллегами, ситуация находится под контролем. Важно всем помнить о правилах режима самоизоляции — он распространён на всю территорию области. От каждого из нас зависит, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Поэтому давайте беречь себя и друг друга!», — написал Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля указом президента РФ Игорь Орлов был досрочно освобожден от должности губернатора Архангельской области. Орлов ушел с поста «по собственному желанию» после громких заявлений о намерении принять участие в выборах главы региона в сентябре 2020 года.