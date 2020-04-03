Москва, , 23:37 — REGNUM У границ России за неделю замечено 24 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 3 апреля официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Кроме этого, за неделю вблизи российских границ замечено семь беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку.

Отмечается, что все иностранные летательные аппараты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации оборонного ведомства, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.