Ханой, , 23:37 — REGNUM Патрульный корабль Береговой охраны ВМС Китая потопил вьетнамскую рыболовецкую шхуну у спорных Парасельских островов (островов Сиша), сообщает 3 апреля агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Вьетнама.

По утверждению агентства, 2 апреля у островов Сиша, являющихся предметом территориальных споров Вьетнама и Китая, китайский патрульный корабль потопил вьетнамскую шхуну, а затем задержал ещё два вьетнамских рыбацких судна, пришедших ей на помощь.

К вечеру того же дня суда и рыбаки были отпущены.

Агентство отмечает, что это первый подобный случай в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, архипелаг Спратли и Парасельские острова являются предметом территориального спора Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Брунея.

В районе островов располагаются нефтяные месторождения, а сами острова имеют важное стратегическое значение.

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