Москва, , 23:31 — REGNUM Рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина после его второго обращения вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты ВЦИОМ провели свой стандартный телефонный опрос 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки при подготовке данных не превышает процента.

Согласно результатам опроса, рейтинг доверия президенту Путину вырос после того, как он второй раз обратился к нации 2 апреля. Рейтинг доверия составил 74%. Тогда как в период с 23 по 29 марта он составлял 71,1%.

Уровень одобрения российского лидера вырос до 72% после второго обращения. А в период с 23 по 29 марта он составлял 65,7%.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам, когда вопрос формулируется о доверии случайном политку, показатель Владимира Путина составил 28,3% по итогам марта 2020 года.