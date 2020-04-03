Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Любой человек перед встречей с американским президентом Дональдом Трампом будет сдавать тест на наличие коронавируса, сообщил 3 апреля журналистам представитель администрации главы США Джадд Дир.

Это делается для защиты главы государства от заражения коронавирусом. Такие же меры будут приниматься в отношении защиты вице-президента Штатов Майкла Пенса.

Проверять, как пояснил Дир, будут «всех, кто может оказаться в непосредственной близости» от Трампа и Пенса.

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Напомним, США лидируют по количеству подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2: в стране заразившихся выявлено свыше 261 тысячи. Количество летальных исходов превысило 6,6 тыс.

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