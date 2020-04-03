Приштина, , 23:41 — REGNUM И.о. премьер-министра Косово Альбин Курти совместно с министром здравоохранения Арбен Витией 2 апреля провел встречу с главой миссии НАТО в Косово КФОР (Силы для Косово) Микелем Риси.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили ситуацию с безопасностью в крае в связи с распространением коронавируса и меры, предпринимаемые правительством Косово с целью предотвратить его распространение.

«Комендант Риси выразил благодарность правительству Косово за сотрудничество с КФОР и готовность к его углублению. Он подчеркнул, что на фоне вызова, с которыми мы сталкиваемся, межинституциональное сотрудничество необходимо и поддержание безопасности в Республике Косово — наша общая цель», — заявил Курти.

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