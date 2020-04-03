Пекин, , 22:54 — REGNUM Агентство Синьхуа 3 апреля информирует о принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием», в которой международное сообщество призывается к объединению усилий для победы над пандемией вирусной пневмонии.

«С глубоким беспокойством» реагируя на угрозу со стороны инфекции, один из главных органов ООН констатирует, что она «оказывает беспрецедентное влияние на мировое сообщество, в том числе на экономику, туризм и бизнес, а также разрушительное воздействие на жизнь населения».

Предлагая международному сообществу «осознать, что для победы над болезнью необходимы глобальные действия», и призывая все страны к усилению сотрудничества и научных обменов, резолюция, однако, не упоминает о необходимости отмены режима односторонних санкций, которые были произвольно введены против тех или иных стран.

Напомним, что в ходе недавнего онлайн-саммита «Группы двадцати» лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выдвинули инициативу отмены санкций в своих выступлениях. Однако Генеральная Ассамблея ООН, одновременно с принятием первой «коронавирусной» резолюции, отклонила эти предложения России и Китая, выступив вразрез с собственными предложениями за сохранение режима санкций.