Алеппо, Сирия, , 22:21 — REGNUM Российские и турецкие военные осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 3 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он напомнил, что это патрулирование проводится в рамках положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

Кроме того, на территории провинции Алеппо продолжалось воздушное патрулирование вертолётами российской армейской авиации, а подразделения российской военной полиции самостоятельно патрулировали несколько маршрутов.

Начальник ЦПВС отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации не было отмечено нарушений режима прекращения огня.

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