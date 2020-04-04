Тегеран, , 07:32 — REGNUM 3 апреля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки объявил, что ситуация в стране в отношении сдерживания вспышки коронавируса изменится кардинальным образом в ближайшие дни. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Намаки сделал эти замечания, выступая в кулуарах видеоконференции с должностными лицами регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье. Он отметил: «Благодаря прогрессу в росте наших диагностических возможностей мы смогли выявить больше случаев COVID-19 в стране».

В ходе встречи официальные лица ВОЗ высоко оценили инициативу Ирана по борьбе с коронавирусом, известную как «национальная мобилизация против коронавируса», и призвали к применению опыта Ирана в регионе Восточного Средиземноморья.

Выступая в кулуарах встречи с официальными лицами ВОЗ, Намаки подчеркнул, что позитивная тенденция ситуации Ирана среди стран региона Восточного Средиземноморья обусловлена всесторонним сотрудничеством.

Ранее глава управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что 16 711 человек из общего числа 50 468 инфицированных коронавирусом выжили, 3 160 человек умерли. По его словам, за последние 24 часа из-за смертельного вируса погибло 124 человека.