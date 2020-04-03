Минск, , 22:07 — REGNUM Всё руководство Украины должно приложить усилия, чтобы «провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 километров». Об этом 2 апреля в интервью главе белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» заявил Александр Лукашенко.

Официальный Минск не признаёт суверенитет и независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. По мнению Лукашенко, выборы в этих государствах помогут восстановить «территориальную целостность» Украины.

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«Надо им, украинцам, прежде всего определиться. Потому что война на их территории», — отметил Лукашенко.

По его мнению, «это будет непросто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены».

Он дал совет украинскому коллеге Владимиру Зеленскому: «Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы — давайте говорить откровенно — и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась».

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«Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог», — сказал Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «Александр Лукашенко подтвердил свой тезис о том, что без согласия США трудно будет что-то сделать. Он уточнил: «Потому что американцы поддерживали украинцев в это время и всячески им помогали. Конечно, в собственных интересах».