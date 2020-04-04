Тегеран, , 07:33 — REGNUM 3 апреля иностранные официальные лица в отдельных посланиях пожелали спикеру иранского парламента Али Лариджани скорейшего выздоровления от коронавируса, также известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Спикеры российского и сирийского парламентов, а также парламентской группы дружбы Пакистан-Иран пожелали иранскому чиновнику скорейшего выздоровления от этой болезни.

Президент Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас также направила послание Лариджани, пожелав ему выздоровления и подчеркнув важность международного единства и сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Ранее спикер провёл обследование на наличие заражения. Тест дал положительный результат, а Лариджани стал последним официальным лицом, заразившимся этой болезнью в стране.

По сообщению иранских СМИ, спикер сдал анализ на коронавирус после появления определенных симптомов, и поскольку результат был положительным, в настоящее время он находится в карантине и проходит лечение.