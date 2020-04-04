Тегеран, , 07:56 — REGNUM 3 апреля заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хосейн Модарес Хиабани заявил, что к настоящему времени иранскими производственными подразделениями было произведено более 15 миллионов защитных масок для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Модарес Хиабани отметил, что на основе рекомендаций Верховного лидера министерство поставило на повестку дня использование существующих в стране возможностей для ускорения получения необходимых медицинских средств и удовлетворения потребностей населения.

«Среди предметов иранского производства можно выделить трехслойные маски N95», — сказал чиновник, подчеркнув, что уже было роздано 14 887 423 маски. По словам Хиабани, остальные маски доставлены в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами Исламской Республики Иран (ИРИ).

Подчеркнув рост производства медицинских изделий в Иране во время вспышки коронавируса, Модарес Хиабани заявил, что производство дезинфицирующих средств также выросло в 8 раз.

Ранее глава управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что 16 711 человек из общего числа 50 468 инфицированных коронавирусом выжили, 3 160 человек умерли. По его словам, за последние 24 часа из-за смертельного вируса погибло 124 человека.