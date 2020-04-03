Берлин, , 21:28 — REGNUM Власти Германии приняли решение продлить меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает канцелярия федерального канцлера Ангелы Меркель.

По словам федерального канцлера, которая вернулась на рабочее место после домашнего карантина, нет никаких оснований отменять ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Меркель констатировала, что коронавирус в стране распространяется быстро и число зараженных только растет.

«Некоторые из вас могут сказать: мы соблюдаем все эти правила уже более двух недель, как долго еще? Я понимаю этот вопрос. Тем не менее я бы поступила абсолютно безответственно, если бы просто назвала вам сегодня определенный день, когда меры можно было бы отменить или по крайней мере ослабить, но не смогла бы сдержать это обещание, потому что число зараженных не позволяет этого сделать», — сказала Меркель.

Она добавила, что должно пройти еще какое-то время, прежде чем станет понятно, что те меры, которые власти Германии приняли, дали положительный эффект.