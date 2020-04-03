Белград, , 20:50 — REGNUM Евросоюз назначил Мирослава Лайчака на должность спецпредставителя на переговорах Белграда и Приштины, сообщили 3 апреля в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Задача нового спецпредставителя — добиться «всеобъемлющей нормализации отношений» между Сербией и Косово, помочь партнерам в регионе преодолеть наследие прошлого и поднять добрососедские отношения на более высокий уровень, а также улучшить эффективность Евросоюза на территории Западных Балкан, говорится в сообщении.

Мирослав Лайчак — бывший министр иностранных дел Словакии. С июля 2007 по март 2009 года он занимал должность Верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине. В мае 2017 года был избран председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С января по декабрь 2019 года являлся председателем ОБСЕ.