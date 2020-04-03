Кишинёв, , 20:22 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что Кишинев не чинит никаких препятствий поставкам лекарств в Приднестровье. Как заявил Додон, медикаменты будто бы пропускают даже если они не зарегистрированы в молдавском Агентстве по лекарствам, передает ИА REGNUM.

Президент Молдавии отметил, что Украина закрыла границу с Приднестровьем, и все товары туда поступают только через Молдавию. При этом Додон уверяет, что Молдавия не задерживает никаких грузов для Приднестровье, и «делает все возможное, чтобы грузы проехали в тот же день».

Молдавский президент также заявил, что Молдавия не закрывала границы для жителей Приднестровья, в то время как власти ПМР ввели въездные ограничения на период чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Додон также заявил, что Молдавия не виновата в том, что Приднестровье было отрезано от международного банковского обращения, и пенсионерам из ПМР приходится выезжать в Молдавию, чтобы снять деньги со своих карточек Mastercard и Visa. В этом, по его словам, виноваты российские банки, якобы нелегально открывшие свои терминалы в Приднестровье.

На прошлой неделе Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР. Автомобили с медикаментами для Приднестровья простояли на молдавско-украинской границе около недели, и часть из них пропустили только после вмешательства международных посредников.

Вслед за лекарствами Молдавия заблокировала ввоз в Приднестровье компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены сотни зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

«Для меня это просто за гранью понимания и за гранью добра и зла, как можно целый народ, 500 тыс. населения, лишить возможности быть участником международной платежной системы», — отметил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Он добавил, что не понимает позицию и всех без исключения участников переговорного формата «5+2», среди которых и Россия — гарант и посредник в переговорах.

«Почему в этой ситуации они не могут посодействовать на молдавскую сторону? Я могу предложить в порядке эксперимента им отключить государство от международной платежной системы, тем более в условиях пандемии, и жить в такой изоляции хотя бы недельку. Может, через это они нас поймут?» — добавил Красносельский.

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