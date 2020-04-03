Ново-Огарево, Московская область, , 19:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел онлайн-совещание по ситуации на мировых энергорынках и развитию энергетической отрасли в России. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Жизнь продолжается, нам нужно сделать всё, чтобы обеспечить жизнеспособность российской экономики», — сказал Путин, открывая совещание.

Глава государства констатировал, что ситуация сложная, и российские власти должны сделать всё для того, чтобы обеспечить безусловное развитие энергетики в России.