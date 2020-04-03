Ташкент, , 19:13 — REGNUM В Узбекистане определяется ряд мер по поддержке населения, особенно его социально уязвимых категорий, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, комментирую подписанный им сегодня указ, нацеленный на поддержку экономики, предпринимателей и населения в условиях пандемии.

«В частности, до конца этого года не будут взиматься таможенный сбор и акцизный налог при импорте таких основных потребительских товаров, как мука, растительное масло, мясная и молочная продукция, сахар, средства гигиены», сообщил президент.

По его словам, выплата пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, срок которых истекает в марте-июне текущего года, автоматически продлевается с 6 месяцев на 1 год без необходимости обращения и предоставления документов.

«Выплата этих пособий другим нуждающимся семьям также будет продолжена», подчеркнул президент.

По его словам, благодаря этим мерам мы охватим еще более 120 тысяч малообеспеченных семей (в настоящее время — 600 тысяч).

«В период карантина одинокие престарелые и лица с инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами», подчеркнул глава Узбекистана.