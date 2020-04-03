Донецк, , 19:11 — REGNUM Обстрел западной окраины Донецка осуществили ВСУ днём 3 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинская сторона начала обстрел в 15:45 мск по направлению от Красногоровки к посёлку шахты «Трудовская». Было выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ 3 апреля атаковали окраины Донецка, Горловки и юга ДНР. По данным Донецка, за сутки 2 апреля украинская сторона 25 раз нарушила режим прекращения огня.

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