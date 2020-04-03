Якутск, , 19:03 — REGNUM В северной части Якутии заступил на боевое дежурство новый зенитно-ракетный полк, вооруженный комплексами С-300, сообщает 3 апреля ЦАМТО.

Полк входит в состав объединения ПВО Северного флота и будет выполнять задачи охраны воздушного пространства российской Арктики и участка Северного морского пути.

В торжественной церемонии заступления полка на боевое дежурство участвовал командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

Ранее личный состав полка несколько недель проходил практическую подготовку в режиме опытного боевого дежурства в условиях Арктики.

Новый полк С-300 интегрирован в систему ПВО и взаимодействует с радиотехническими подразделениями, дислоцированные на материковом побережье моря Лаптевых и на острове Котельный, где находится арктическая база Северного флота «Северный клевер».

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные комплексы ПВО С-300 предназначены для обороны зон и объектов от воздушно-космического нападения противника. Комплексы способны уничтожать широкий спектр воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты.

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