Афины , 3 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Власти Греции отрицают факт стрельбы по мигрантам на греко-турецкой границе, в котором греческих полицейских и военных обвинили правозащитники из Amnesty International, 3 апреля сообщает агентство Reuters.
Ранее Amnesty International заявила, что на греко-турецкой границе от огнестрельных ранений скончались как минимум двое мигрантов. Инциденты произошли «в районах присутствия греческих силовиков».
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