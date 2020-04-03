Ташкент, , 18:46 — REGNUM Предприниматели, занимающиеся туристической и гостиничной деятельностью, освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество до конца текущего года, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, комментирую подписанный им указ, нацеленный на поддержку экономики и предпринимателей в условиях пандемии.

«Для них ставка социального налога снижается с нынешних 12 до 1 процента. Данной льготой смогут воспользоваться свыше 1 тысячи субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма», указал президент.

Кроме того, президент сообщил, что приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантина. «Эта льгота поможет почти 150 тысячам индивидуальных предпринимателей», отметил Мирзиёев.

Также, субъектам малого бизнеса, выручка которых сократилась на 50 процентов по сравнению с прошлым месяцем, предоставляется право отсрочки уплаты налогов с оборота, земельного налога, налога на имущество, социального и водного налогов до 1 октября текущего года. «Главное, предприниматели не выходя из дома могут уведомить налоговое ведомство об использовании данной льготы», отметил президент.

По его словам, с 1 апреля 2020 года обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии снижается с нынешних 100 до 30 процентов, будет расширен масштаб помощи предпринимателям из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности.

Президент пояснил, что в настоящее время фонд компенсирует 8 процентов расходов по кредитам предпринимателей, процентная ставка которых не превышает 24 процентов, а отныне государство будет компенсировать 12 процентов расходов по кредитам с процентной ставкой до 28 процентов.

«Для этого из фонда предпринимателям будет выделено дополнительно более 400 миллиардов сумов (один доллар-9500 сумов) на покрытие процентов по кредитам на сумму 3 триллиона сумов. Также будет отменено ограничение на предоставление поручительства только одному проекту одного предпринимателя», сообщил глава Узбекистана.

Он указал, что предпринимателям с положительной кредитной историей фонд будет предоставлять поручительство в размере до 75 процентов от суммы кредита (в настоящее время — 50 процентов). Верхняя граница суммы поручительства будет увеличена с нынешних 8 миллиардов до 10 миллиардов сумов.

По кредитам на 12 триллионов сумов населения, индивидуальных предпринимателей и предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, будут продлены сроки выполнения кредитных обязательств.

«Я также подписал отдельное постановление по финансовой поддержке только встающих на ноги хлопково-текстильных кластеров, которые сегодня создают множество новых рабочих мест в селах. Согласно постановлению срок возврата кредитов, которые они получили в 2019 году на заготовку хлопка, продлевается до 1 октября», сообщил президент.