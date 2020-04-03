Брюссель, , 18:09 — REGNUM Идею генсека ООН Антониу Гутерриша ослабить санкции в отношении ряда государств или вовсе отказаться от санкций на фоне пандемии поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В своём обращении от 3 апреля после конференции со странами Европейского союза он отметил: недопустимо, чтобы санкции мешали срочной доставке лекарств и других средст вдля борьбы с коронавирусом.

Боррель «Мы работаем над коммюнике, которое окажет поддержку генсеку ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерриш 24 марта на заседании G20 (в видеоформате) призвал «снять санкции со стран для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе» с коронавирусом. Эту инициативу поддержала Россия.

Читайте также: После блокировки резолюции ООН Москву призывают сделать выводы о США