Брюссель, 3 апреля 2020, 18:09 — REGNUM Идею генсека ООН Антониу Гутерриша ослабить санкции в отношении ряда государств или вовсе отказаться от санкций на фоне пандемии поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В своём обращении от 3 апреля после конференции со странами Европейского союза он отметил: недопустимо, чтобы санкции мешали срочной доставке лекарств и других средст вдля борьбы с коронавирусом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерриш 24 марта на заседании G20 (в видеоформате) призвал «снять санкции со стран для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе» с коронавирусом. Эту инициативу поддержала Россия.
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