Подгорица, , 17:52 — REGNUM Черногория получит от ЕС в 2021 году помощь на развитие здравоохранения в размере 8,4 млн евро. Об этом говорится в совместном заявлении послов стран-членов ЕС.

«Европа сталкивается с беспрецедентной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, но даже в эти трудные времена Европейский Союз всегда готов помочь нашим партнерам на Западных Балканах ‑ и сейчас, в разгар коронавирусного кризиса и за его пределами», — говорится в заявлении.

Сообщается подписано соглашение между Европейским союзом и правительством Черногории в ответ просьбу Черногории в немедленной поддержке в борьбе с Covid-19. Это соглашение предусматривает выделение трех миллионов евро из фондов ЕС для удовлетворения неотложных потребностей черногорской системы здравоохранения путем закупки медицинского оборудования и медицинского оборудования, включая, в частности, 50 000 хирургических масок и 35 000 масок для личного пользования, 80 000 перчаток, 100 аппаратов ИВЛ, 10 цифровых рентгеновских аппаратов и 50 000 других предметов защитного оборудования. На эти цели ЕС выделил 4 млн евро.