Киев, , 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.

Соответствующий указ подписал 3 апреля украинский президент Владимир Зеленский. В Италию решено оправить бригаду украинских врачей, которые будут помогать бороться с коронавирусом.

Зеленский «Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома».

Киев отмечает, что на будущей неделе поставит Риму медицинский спирт. В каком объёме — станет понятно из потребностей украинского рынка на фоне пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Италия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Гуманитарная помощь была оказана Италии Россией.

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