Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Соответствующий указ подписал 3 апреля украинский президент Владимир Зеленский. В Италию решено оправить бригаду украинских врачей, которые будут помогать бороться с коронавирусом.
Киев отмечает, что на будущей неделе поставит Риму медицинский спирт. В каком объёме — станет понятно из потребностей украинского рынка на фоне пандемии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Италия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Гуманитарная помощь была оказана Италии Россией.
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