Подгорица, , 17:30 — REGNUM Черногорские СМИ сообщили, что в местных пабликах в соцсетях начали появляться списки заболевших коронавирусом в стране.

Правительство страны тут же отреагировало и выпустило заявление по этому поводу. В нем, в частности, говорится, что подобные действия являются грубым нарушением прав человека. Правительство осудило эти действия и призвало правоохранительные органы в срочном порядке выявить и привлечь ответственных за «слив» к ответственности.

Напомним, что ранее само правительство и национальный координационный комитет решили опубликовать на правительственном сайте личные данные и адреса тех, кто должен находиться в самоизоляции. До сих пор эти списки находятся на сайте правительства Черногории.