Нарьян-Мар, 3 апреля 2020, 17:17 — REGNUM Врио губернатора Юрий Бездудный заявил, что не намерен менять сформировавшуюся команду руководства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружной администрации.
Бездудный также отметил, что дальнейшее развитие региона зависит от цен на нефть.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский, возглавлявший последние полтора года Ненецкий АО, 2 апреля был назначен врио губернатора Архангельской области. Он сменил на этом посту Игоря Орлова, который ушел по собственному желанию вопреки заявлениям о намерении продолжить работу губернатора.