Нарьян-Мар, , 17:17 — REGNUM Врио губернатора Юрий Бездудный заявил, что не намерен менять сформировавшуюся команду руководства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружной администрации.

«Команда, которую собрал Александр Витальевич [Цыбульский — ред.], доказала свою эффективность, и я рад, что она сегодня в сборе, все на рабочих местах. Полагаю, что и дальше будем работать все вместе», — сказал Юрий Бездудный.

Бездудный также отметил, что дальнейшее развитие региона зависит от цен на нефть.

«Мы констатируем сегодня, что падение цен на нефть существенно сказывается на бюджете округа. Здесь мы будем тоже принимать исчерпывающие меры, чтобы сбалансировать бюджет в этих непростых экономических условиях», — отметил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский, возглавлявший последние полтора года Ненецкий АО, 2 апреля был назначен врио губернатора Архангельской области. Он сменил на этом посту Игоря Орлова, который ушел по собственному желанию вопреки заявлениям о намерении продолжить работу губернатора.