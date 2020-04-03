Бейрут, , 17:17 — REGNUM Жалоба в Совет Безопасности ООН направлена Ливаном в связи с агрессией Израиля, сообщает 3 апреля Naharnet.

Ливанский МИД сообщил ООН о том, что Израиль 31 марта нанёс ракетные удары по Сирии. Удар была нанесён из воздушного пространства Ливана, что, как подчёркивает Бейрут, является «грубым попранием суверенитета Ливана».

Ливанская сторона подчёркивает, что израильтяне нарушили её воздушное пространство и создали своими действиями «прямую угрозу для мирного населения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака израильских ВВС по Сирии была осуществлена в последний день марта этого года.

Три самолёта ВВС Израиля нанесли ракетные удары по сирийскому аэродрому Шайрат. Ракеты (их было четыре) были сбиты сирийскими ПВО.

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