Москва, , 17:08 — REGNUM В четверг, 2 апреля, и в пятницу, 3 апреля, на позиции временно исполняющих обязанности губернаторов назначены два выпускника Высшей школы государственного управления — Александр Цыбульский в Архангельской области, и Владимир Солодов в Камчатском крае.

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Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов на прежней работе в должности главы правительства Республики Якутия приобрел хороший опыт привлечения финансирования в регион и развития социальной инфраструктуры. Кроме того, он прошел программу кадрового резерва ВШГУ. Все вместе это поможет ему эффективно работать на развитие Камчатки и решать стратегически важные региональные вопросы, считает директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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«На прежнем месте работы Владимир Солодов добился значимых результатов, и что особенно важно — привлек в Якутию серьезное финансирование. Благодаря этому в Республике началось строительство новых объектов социальной инфраструктуры. Ведущие эксперты и аналитики поставили регион в число наиболее стабильных и привлекательных с точки зрения кредитоспособности. Все это одинаково важно для стабильности и благополучия любого региона, и этот опыт будет очень ценен для развития Камчатского края. Уверен, что и программа кадрового резерва, которую прошел Владимир Солодов, поможет ему в этой работе», — прокомментировал Алексей Комиссаров.

Всего за три потока программы кадрового управленческого резерва 23 ее слушателя избраны главами регионов России, еще 5 — работают временно исполняющими обязанности губернаторов, уточнил Алексей Комиссаров. 4 выпускника и слушателя в настоящее время являются министрами Правительства РФ, один — Генеральным прокурором России. Многие участники программы получали назначения во время обучения. 29 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) по развитию кадрового управленческого резерва разработана ведущими вузами, корпоративными университетами и инновационными центрами. Программа запущена в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач.

Первый выпуск программы прошел в апреле 2018 года, второй — в апреле 2019 года. В июне 2019 года стартовал третий поток программы.