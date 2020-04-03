Архангельск, , 17:03 — REGNUM Александру Цыбульскому придется непросто на посту врио губернатора Архангельской области — у региона слишком много проблем. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ).

«Объективно говоря, господину Цыбульскому предстоит работать в формате врио в худших условиях, чем были в НАО. Это касается и структуры бюджета и протяжённости региона и кадрового голода на эффективных управленцев и всей совокупности проблем Архангельской области. А потом ещё и на выборы идти…», — сказал депутат.

По мнению Таскаева, предпосылок для революционных изменений в Архангельской области с приходом Цыбульского нет.

«Судя по тому, что НАО, будучи экономически в гораздо более выигрышных позициях, чем Архангельская область «российским Сингапуром» так и не стал, а ряд позиций даже ухудшил, ждать от господина Цыбульского чего-то сверхъестественного я бы не стал. Если отбросить ряд условностей и формальностей, то сегодня мы имеем в роли ВРИО губернатора региона экс-главу одного из районов (городских округов) Архангельской области», — заявил он.

Само по себе назначение Цыбульского Таскаев считает вынужденным решением для президента и не исключает, что он не станет принимать участия в предстоящих губернаторских выборах.

«Идти в «Пропащенск» из кадрового резерва президента никто не захотел. Даже на время врио, как сказал на последок Орлов «готовить выборы», — заявил Таскаев. — Конечно, если данного гражданина метят куда-то выше и он, будучи урожденным москвичом, имеет «столичные» амбиции, то рассчитывать на то, что он здесь сильно задержится так же не приходиться. Будучи «дважды назначенным» ему будет проще «переназначиться» куда-то ещё, нежели выиграть честные выборы в протестном регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент принял досрочную отставку Игоря Орлова с поста губернатора Архангельской области, который собирался идти на выборы несмотря на низкие рейтинги. В тот же день в должности врио губернатора был утвержден Александр Цыбульский.