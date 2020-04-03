Рига, , 16:56 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии утвердил предложения правительства страны и внёс изменения в административный кодекс, существенно увеличив размер штрафов за несоблюдение эпидемиологических норм и правил режима ЧС. Об этом в пятницу, 3 апреля, пишет портал LSM.

По данным журналистов, для физических лиц размер штраф за несоблюдение эпидемиологических норм вырастет и составит от 10 до 2000 евро. Ранее сумма штрафа за такое нарушение колебалась от 10 до 700 евро. Для юридических лиц — от 140 до 5000 евро. Ранее: 140 — 2800 евро. В таких же пределах повышен штраф в стране для физических и юридических лиц за несоблюдение режима чрезвычайной ситуации. Ранее максимальный размер штрафа на нарушение правил ЧС равнялся 350 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.