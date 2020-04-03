Полевской, Свердловская область, , 16:50 — REGNUM Городской суд Полевского (Свердловская область) избрал меру пресечения начальнику управления города Максиму Незлобину — брату юмориста Александра Незлобина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Незлобин обвиняется в мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

«Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщила глава пресс-службы Екатерина Масленникова.

Чиновнику запретили покидать своё жилище с 20:00 до 8:00 по местному времени, общаться со свидетелями и другими участниками по делу, использовать почту, средства связи и интернет (за исключением вызова экстренных служб и общения с контролирующими органами). Меры действуют по 24 мая 2020 года.

Ранее следователи подали ходатайство о домашнем аресте Незлобина. Суд отказал им в этом.

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