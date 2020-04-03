Москва, , 16:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владимир Солодов. Ранее он занимал должность главы правительства Якутии.

«Разговоры о возможном назначении Владимира Солодова на должность губернатора Камчатского края ходили давно. Конечно, он — один из настоящих «управленцев новой волны», слушатель Высшей школы государственно управления. Объективно, он очень молодой для тех должностей, которые он уже занимал. Он был очень эффективен и в Москве, и в регионе, когда занял должность заместителя полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, занимаясь экономическим блоком, в том числе — территориями опережающего развития, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Из Москвы Владимир Солодов перешел на работу в округ, а потом и в регион — это было такое «заземление», набирание управленческого опыта. В Якутии он работал председателем Правительства с 2018 года. И была прекрасная «связка» между главой региона Айсеном Николаевым и Владимиром Солодовым в качестве председателя Правительства. И по экономическому направлению был очевидный прирост — например, регион поднялся в рейтинге инвестиционного климата очень резко — с 52 на 22 место. К тому же региону удалось добиться большого объема федерального финансирования — в частности, на здравоохранение, например, на строительство кардиоцентра и онкоцентра, на расселение ветхого и аварийного жилья. Таким образом, с точки зрения экономических показателей, работа Владимира Солодова в Якутии была очень достойной и эффективной «, — продолжила Дарья Кислицына.

«И, конечно, очень важно, что Владимир Солодов — выпускник Высшей школы государственного управления. Он понимает все процессы, он понимает, как с ними работать, имеет системное видение. Я считаю, что его назначение на позицию временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края — важное и правильное, и может вывести регион на новый уровень», — завершила свой комментарий руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ.

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