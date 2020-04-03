Москва, , 16:25 — REGNUM Победить коронавирус в регионах будет мешать привычка губернаторов к выученной беспомощности, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ в ходе обращения к гражданам продлил нерабочие дни до 1 мая и дал дополнительные полномочия главам субъектов РФ.

«Есть серьезный риск, что некоторые губернаторы вместо того, чтобы принимать меры по борьбе с вирусом будут пытаться угадать, а чего же на самом деле от них хотят в Москве. И в результате меры будут совершенно неадекватными ситуации», — отметил Лебедев в Facebook.

Причиной парламентарий считает «отбор» губернаторов.

«За прошедшие десятилетия бескомпромиссной борьбы федерального центра за ресурсы у губернаторов сложилась привычка к выученной беспомощности. У глав регионов культивировали два умения — выпрашивать в Москве деньги и обеспечивать результат правящей партии. Тех, кто проявлял хоть малейшую самостоятельность или отказывался вмешиваться в выборы — отправляли в отставку», — указал депутат.