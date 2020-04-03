Минск, , 16:24 — REGNUM Руководство Белоруссии настаивает на предоставлении Россией «компенсации» за изменение российского налогового законодательства даже в условиях, когда российская нефть для белорусских НПЗ продаётся по $4 за баррель. Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

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Комментируя длящийся с 2019 года белорусско-российский нефтяной конфликт, посол Белоруссии отметил, что уже «на сегодняшний день договоренности абсолютно есть между руководством Белоруссии и руководством Российской Федерации на самом высоком уровне».

«С первого числа мы должны в полном объеме получать нефть по взаимоприемлемым на сегодняшний момент ценам на эту нефть», — сообщил Семашко.

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«Россия пошла на то, что из формулы ценообразования на нефть, поставляемую в Белоруссию, исключила, так называемую премию. Эта премия имела место в 2011 году, когда действительно нефть и мы, и российские заводы приобретали, так сказать, за минусом вывозной таможенной пошлины, а это составляло — в итоге цена нефти нам обходилась 55−58% от мировой цены. Но в этой ситуации, когда Россия ввела в начале первый этап, потом с прошлого года второй этап налогового маневра, то наши заводы оказались в сложной ситуации. И при этом еще, когда нефть начала расти и приближаться к мировой цене и так далее», — сказал посол.

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«Вы знаете, в чём налоговый маневр состоял: когда вывозная пошлина уменьшается, эта сумма переносится в НДПИ. Бюджет российский выиграл от этого, безусловно. Мы же потеряли ‑ и бюджет Республики Беларусь, и наши НПЗ. Нефть стала дорожать, причем достаточно стремительно, — констатировал Семашко. — Пока на этот момент, на 2020 год, исключение премии из цены на нефть, поставляемой Белоруссии, покрывает издержки от налогового маневра. Но, но подчеркиваю, в этом году».

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«Причем покрытие состоит как бы из двух частей: во-первых, нефтяные компании должны уменьшить эту премию на $7 на каждой тонне, это существенная подвижка со стороны — российских нефтяных компаний. Ну и удалось договориться, что путем межбюджетных отношений, между бюджетом России и Белоруссии, оставшиеся $4,7 — в сумме эта премия составляет $11,7 на каждой тонне — они будут компенсированы Белоруссии»,— уточнил представитель официального Минска.

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Семашко продолжил: «И если цена на нефть сохранится, а она безусловно должна сохраниться и не подняться выше $40 за баррель, как прогнозируют некоторые специалисты, во II половине этого года, то тогда, на этот момент — на 2020 год — это будет в полной мере компенсация издержек от налогового маневра. То есть это то дополнение, которое мы получили по повышению цены с 1 января этого года».

«Но это не значит, что исключение премии из цены — это решает радикально проблему налогового маневра в перспективе, — добавил посол Белоруссии в России. — То есть мы договаривались, когда обсуждали так называемые «дорожные карты» в прошлом году и вышли на то, что «дорожные карты», в общем-то, согласовали — в том числе «дорожная карта», которая называлась «О создании единого рынка нефти и нефтепродуктов РБ и РФ», что мы действительно должны поставить наши белорусские НПЗ в одинаковые условия хозяйствования с российскими НПЗ. Это предполагало в полной мере адекватно как российским НПЗ компенсировать издержки «налогового манёвра».

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«Это должно было быть сделано к 1 января 2022 года, потому что там поставили в зависимость с унификацией налогового законодательства, — уточнил Семашко. — Но ввиду того, что произошла задержка известная по реализации этой «дорожной карты», я думаю, что всё-таки у нас есть шанс к 2022 году, может чуть-чуть позже, но эту тему закрыть полностью. Потому что наши НПЗ, наш нефтехимический комплекс, народное хозяйство Республики Беларусь, потому что энергетика везде присутствует, на всех предприятиях».

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Комментируя перспективы углубления экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства, Семашко подчеркнул: изменение Россией своего налогового законодательства («налоговый манёвр») — это «нарушение соглашений, которые есть и Союзного государства России и Белоруссии, и так далее, и ЕАЭС».

Представитель официального Минска отметил также, что не 31 «дорожная карта», из наличия которых исходит правительство РФ, а «30 «дорожных карт» должны создать некий базис — реальный экономический базис союзного этого государства».

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