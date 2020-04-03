Архангельск, , 16:23 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представил членам архангельского регионального правительства, представителям депутатского корпуса, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпреда, в связи с эпидемиологической ситуацией представление прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В начале встречи полномочный представитель поблагодарилИгоря Орлова за его многолетнюю работу и вклад в решение вопросов социально-экономического развития региона.

Представляя нового руководителя Архангельской области Александра Цыбульского, полномочный представитель отметил:

«Эффективная работа, достигнутые значимые успехи, позитивный практический опыт, накопленный Александром Цыбульским в должности губернатора Ненецкого автономного округа, получили достойную оценку и доверие Президента Российской Федерации. За время работы в Ненецком автономном округе Александр Витальевич досконально изучил особенности Заполярья, знает все проблемные моменты и пути развития северных территорий».

Он обратил особое внимание, что на протяжении многих лет Ненецкий автономный округ и Архангельская область тесно и прочно связаны, развитие этих двух арктических субъектов Российской Федерации неотделимо друг от друга.

«Все свои знания и полученный ранее опыт, Вам предстоит применить для развития Архангельской области. Самое главное — это комплексный подход к реализации национальных проектов, к решению всех задач, направленных на социальное благополучие граждан и стабильный экономический рост в регионе», — обратился Александр Гуцан к Александру Цыбульскому.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 2 апреля президент принял отставку Игоря Орлова, возглавлявшего Архангельскую область последние восемь лет. Интересно, что до того как Орлов покинул пост «по собственному желанию», он заявлял, что не собирается уходить с поста и даже заявил о намерении принять участие в следующих выборах губернатора.