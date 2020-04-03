Москва, , 16:22 — REGNUM Правительство Российской Федерации утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ за подписью главы правительства Михаила Мишустина опубликован сегодня, 3 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами, при получении инструкций или указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации.

При этом у ряда граждан может иметься специальный документ, который разрешает не эвакуироваться, а также заходить в зону, где объявлена эвакуация. Эти документы граждане должны всегда иметь при себе и предъявлять в случае необходимости.

При обнаружении пострадавшего граждане должны будут принять меры по вызову помощи. До прибытия помощи при отсутствии угрозы своей жизни обнаруживший пострадавшего гражданина должен оказывать ему первую помощь самостоятельно.

Алгоритм действий в случае угрозы чрезвычайной ситуации будет передаваться по телеканалам и радиоканалам, а также рассылаться коротким текстовым сообщением по сети радиотелефонной связи.