Москва, , 16:19 — REGNUM В Госдуме считают, что с «губарнаторопадом» можно было повременить.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в отставку подали глава Коми Сергей Гапликов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Камчатки Владимир Илюхин. Время для ротации губернаторов выбрано неправильно, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Совершенно неправильное время выбрано для ротаций губернаторов. Не буду говорить, что отправленные в отставку главы регионов были суперпрофессионалами, это не так. Да и поменять их нужно было давно. Но в условиях концентрации всех государственных ресурсов на борьбе с коронавирусом, новому человеку все равно придется тратить время на вхождение в ситуацию», — отметил Лебедев в Facebook.

По его мнению, «вполне можно было бы подождать прохождения пика эпидемии в стране, а потом уже устраивать традиционный губернаторопад».