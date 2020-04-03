Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального парламента ряд законопроектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

Первый законопроект касается установления ставки в размере 1% при применении упрощенной системы налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», по отдельным видам предпринимательской деятельности, удельный вес доходов которых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70%.

Второй законопроект предполагает установление по налогу на имущество организаций ставки в размере 1,1% в отношении организаций — субъектов МСП, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, удельный вес доходов которых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70% при условии, что среднесписочная численность работников составила за предшествующий календарный год не более 250 человек, а доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год составил не более 2 млрд. рублей.

Планируется, что профильный комитет Законодательного собрания рассмотрит предложения уже 3 апреля.

Напомним, по распоряжению губернатора были созданы две рабочие группы по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области и формированию мер поддержки крупных предприятий, малого и среднего бизнеса в условиях противодействия распространению в регионе новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Группы возглавили первый заместитель губернатора Алексей Орлов и заместитель Олег Чемезов. Свои предложения дают Союз промышленников, «Деловая Россия», другие организации и бизнес-объединения.

«Сегодня на федеральном уровне принимаются очень серьёзные меры, связанные с поддержкой экономики, формируется список отраслей и предприятий, наиболее сильно пострадавших вследствие пандемии коронавируса. Поручаю правительству Свердловской области дать наши предложения для включения в федеральный перечень. Безусловно, этим мы не ограничимся. Сейчас мы формируем региональный комплекс мер поддержки реального сектора экономики. Все эти предложения необходимо проанализировать, просчитать, оценить и экономический, и социальный эффект», — отмечает губернатор.