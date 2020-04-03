Киев, , 15:57 — REGNUM В партии президента Зеленского «Слуга народа» пока что не видят серьезных предпосылок для отмены местных выборов, которые должны состояться в стране осенью.

Об этом в ходе онлайн-конференции сегодня, 3 апреля, заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.

Он напомнил, что местные выборы должны быть назначены на октябрь, а при самых апокалиптических прогнозах пик эпидемии и различных условных карантинных мероприятий продлится не дольше июня-июля.

«Поэтому говорить о том, что выборы, которые в октябре, надо отменять в апреле, — это история не очень справедливая», — сказал соратник Зеленского.

Вместе с тем он дал понять, что выборы могут отменить по финансовым причинам.

«Какую бы мы модель ни выбирали — если нет денег на выборы… Выборы не могут проходить при отсутствии средств», — сказал Корниенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что местные выборы на Украине пройдут осенью нынешнего года и к тому времени должно быть завершено «законодательное обеспечение» реформы децентрализации, таким образом, у местной власти появится больше возможностей для реализации реформ на местах.

На следующей неделе Рада должна утвердить «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины. Будут ли в главном финансовом документе предусмотрены средства на выборы — пока не известно.