Нижний Новгород, , 15:55 — REGNUM Борскую центральную районную больницу (Нижний Новгород) закрыли на карантин после того, как в ней был зафиксирован пациент с коронавирусом.

Пациент поступил в больницу с легочным заболеванием 2 апреля, первая проба на коронавирус оказалась отрицательной, вторая — положительной. Сейчас пациент доставлен в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, где находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В Борской ЦРБ проводятся карантинные мероприятия. Для пациентов и сотрудников больницы организовано питание и места для сна. Местная администрация закупила раскладушки и отправила их в больницу, карантин продлится 14 дней.

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