Сеул, , 15:59 — REGNUM Южная Корея предложила провести специальный видео-саммит лидеров АСЕАН +3, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента страны Кан Мин Сока.

По его словам, в настоящее время стороны проводят подготовительные консультации.

Напомним, что 26 марта лидеры стран G20 провели видео-саммит, в рамках которого выразили готовность вести совместную борьбу с пандемией коронавируса.

Предполагается, что саммит лидеров АСЕАН +3 поспособствует укреплению международной солидарности и сотрудничества в борьбе с коронавирусом, а также позволит сформировать более широкое понимание вопросов, которые были рассмотрены на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Отмечается, что до настоящего момента президент Южной Кореи провёл переговоры с представителями пятнадцати стран мира. Так, 20 февраля состоялся диалог с представителями Китая, 5 марта — с представителями ОАЭ и Египта, 6 марта — с представителями Турции, 13 марта — с представителями Франции, 20 марта — с представителями Швеции, 24 марта — с представителями Испании, Саудовской Аравии и США, 26 марта — с представителями Канады, 27 марта — с представителями Литвы, 30 марта — с представителями Эфиопии, 31 марта — с представителями Болгарии, 2 апреля — с представителями Колумбии и Дании.