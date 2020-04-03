Абуджа, , 15:52 — REGNUM Нигерийское отделение правозащитной организации Amnesty International призвало органы государственной безопасности не «злоупотреблять своими полномочиями», когда речь идет о внедрении ограничений на передвижение по всей стране, введенных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, данное заявление Amnesty International было сделано после того, как в интернете стали распространяться видеоролики о том, как представители правоохранительных органов избивают граждан на улицах.

В ответ на призыв правозащитников начальник полиции Нигерии предупредил офицеров о том, что они должны вести себя «гуманно, тактично и профессионально», и сказал, что поведение персонала будет тщательно контролироваться.

Кроме того, начальник штаба армии Нигерии Дино Мейалето сообщил, что в отношении солдат, которые «берут правосудие в свои руки», применяются дисциплинарные меры.

По сообщению местных СМИ, из некоторых частей страны поступали сообщения о расстреле людей из-за несоблюдения карантина. По информации журналистов, заключенный тюрьмы Кадуна на севере Нигерии скончался после беспорядков, вызванных опасениями в связи с распространением коронавируса.