Киев, , 15:45 — REGNUM Украина должна отказаться от помощи России даже в том случае, если ситуация с коронавирусом в стране станет критической. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко 3 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической, и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращённой. А она продолжается», — считает парламентарий.

По его мнению, пандемия коронавируса позволяет России влиять на умы жителей Украины в культурной и информационной сферах. По этой причине украинской киберполиции следует усилить борьбу с незаконным доступом граждан к российским информационным ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заблокировала в ООН российский проект резолюции по борьбе с коронавирусом, а затем выразил надежду, что российский «Аэрофлот» заберёт из Непала более сотни граждан Украины.

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