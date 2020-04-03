Душанбе, , 15:32 — REGNUM Имомуддин Сатторов, посол Таджикистана в России, обратился к правительству РФ с просьбой о предоставлении трудовым мигрантам «налоговых каникул» и продлении патентов из-за закрытия некоторых предприятий, в которых работали граждане Таджикистана.

По словам посла, большинство таджикистанских мигрантов трудятся на российских предприятиях «на основе договора», то есть платят все необходимые налоги. Остальные работают по патенту. Поэтому в данной ситуации мигранты оказались в довольно трудном финансовом положении.

«Мы надеемся, что правительство России решит этот вопрос в пользу наших трудовых мигрантов», — отметил Сатторов.

На сегодняшний день на территории России проживают и работают более 1 млн таджикистанцев. При этом за 2019 год бюджет Таджикистана был пополнен переводами физических лиц из России на 2 млрд 576 млн долл.