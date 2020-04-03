Москва, , 15:29 — REGNUM Александра Дронова назначена заместителем министра здравоохранения России. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Дронова назначена статс-секретарём — заместителем министра здравоохранения России.

31 марта от этой должности был освобождён Дмитрий Костенников. Известно, что он покинул пост заммнистра по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Владимир Уйба, который занимал должность замминистра здравоохранения РФ с 22 января 2020 года, был назначен врио главы Республики Коми.

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