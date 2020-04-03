Москва, , 15:28 — REGNUM Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначен председателем наблюдательного совета «Военно-строительной компании». Соответствующее распоряжение председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Согласно тексту документа, опубликованного на портале правовой информации, этот пост Шойгу будет занимать в ближайшие пять лет. Также определён и остальной состав совета. В него вошли первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко, заместитель министра экономического развития Азер Талыбов, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и глава Минстроя Владимир Якушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в России «Военно-строительной компания». Функции и полномочия учредителя возложены на Министерство обороны РФ.

Компания была создана с целью «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

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