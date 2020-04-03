Бужумбура, , 15:33 — REGNUM Власти Бурунди заблокировали доступ к гуманитарной помощи людям, помещенным в карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Льюис Мадж, директор HRW по Центральной Африке, предупредил, что это «обычный подход страны к кризисному регулированию — основанный на отрицании и отклонении помощи».

Правительство должно «работать с международными партнерами», чтобы предотвратить распространение коронавируса, сказал он.

Власти должны предоставить гуманитарным группам неограниченный доступ для содействия борьбе с пандемией, добавил Мадж.

Правительство Бурунди сообщило Всемирной организации здравоохранения только об одном оборудованном месте для соблюдения карантинных мер, однако недавно прибывших в страну путешественников удерживали в других местах, с антисанитарными условиями, сообщает HRW.

Как отмечают репортеры, в прошлый четверг, 26 марта, власти Бурунди подтвердили первые два случая заболевания COVID-19 в стране, и спустя несколько часов сообщили о третьем случае.