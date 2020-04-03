Париж, , 15:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает поддерживать жителей страны «на передовой» перед лицом эпидемии коронавируса и ее последствий, сообщает Le Figaro.

Глава государства отправился в полдень 3 апреля в кризисный центр министерства иностранных дел страны, чтобы поблагодарить «мобилизованных агентов», которые обеспечивают репатриацию граждан Франции из-за рубежа.

«Более 130 000 наших граждан уже репатриированы со всех континентов», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Издание отмечает, что в ходе визита Эммануэль Макрон встретился с сотрудниками колл-центра, с министром иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дрианом, а также принял участие в конференции с посольствами или консульствами Франции в Пекине, Ухане (КНР) и Рабате (Марокко).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал жителей страны не покидать дома во время весенних каникул.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции: «Вирус не уходит на каникулы»