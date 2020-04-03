Минск, 3 апреля 2020, 15:29 — REGNUM У Белоруссии достаточно сил и средств, которые позволят остановить распространение коронавируса. Об этом заявил президента страны Александр Лукашенко 3 апреля в ходе визита в Смолевичский район Минской области, сообщило 3 апреля информационное агентство БелТА.
Лукашенко рассказал, что к борьбе с инфекцией в Белоруссии будут задействовать военных медиков для того, чтобы они приобрели опыт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что жертвами COVID-19 в Белоруссии стали четыре человека.
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