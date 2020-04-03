Бишкек, , 15:23 — REGNUM В Киргизии медики были вынуждены законсервировать 8108 образцов анализов из-за острой нехватки тестов на коронавирус, основанных на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, передает «Sputnik Кыргызстан».

По его словам, в Киргизии имеется 60 000 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Этого более чем достаточно для нужд страны.

В то же время глава минздрава акцентировал внимание на том факте, что в республике наблюдается дефицит ПЦР-тестов, которые позволяют более точно проводить диагностику COVID-19.

Абдикаримов отметил, что сейчас киргизстанские медики проводят лабораторные испытания таких тест-систем, привезенных накануне, 2 апреля, из Белоруссии. Если они пройдут проверку, то министерство здравоохранения получит в свое распоряжение дополнительные 3 000 ПЦР-тестов.

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